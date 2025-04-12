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Глава МИД Ирана и спецпосланник Трампа пообщались лично

Глава МИД Ирана и спецпосланник Трампа пообщались после переговоров в Омане
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Iranian Presidency/Global Look Press

Спецпосланник США Стивен Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Арагчи после завершения непрямых переговоров провели краткую личную встречу. Об этом говорится в заявлении иранского министерства иностранных дел, пишет ТАСС.

Встреча, продолжившаяся несколько минут, состоялась в присутствии министра иностранных дел Омана Бадра бен Хамада бен Хамуда аль-Бусаиди. Иранское ведомство отмечает, что этот неформальный контакт произошел после более чем двух с половиной часов двусторонних консультаций посредством оманской дипломатической площадки.

Детали разговора не разглашаются.

В Маскате, столице Омана, 12 апреля прошли непрямые переговоры между представителями Ирана и США. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи подчеркивал серьезность намерений Тегерана достичь справедливого и взаимовыгодного соглашения. Он заявил, что аналогичный подход со стороны Вашингтона существенно повысит вероятность заключения предварительного соглашения, которое определит дальнейший ход переговоров.

Ранее в США заявили, что Трамп готов пойти на уступки ради сделки с Ираном.

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