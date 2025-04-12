Лукашенко: разрушение экономики и национализм привели к конфликту на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что разрушение экономики и национализм привели к конфликту на Украине. Его слова приводит агентство БелТА.

«Я часто задумываюсь о нашей братской Украине. Что лежало в основе этого конфликта? При чем здесь Россия, [президент РФ Владимир Путин] и прочее? В основе лежало разрушение экономики», — заявил он.

Лукашенко отметил, что изначально на Украине были «обнищавшие люди и супербогатые олигархи», после чего им «подкинули национализм и крайнюю форму — фашизм».

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что военный конфликт на Украине начался из-за предыдущей администрации США во главе с Джо Байденом. Она раскритиковала предыдущее американское руководство за отказ от переговоров с Россией.

12 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп — дин из немногих лидеров стран Запада, понимающих, что разрешить конфликт на Украине можно только устранив его первопричины. Как напомнил министр, американский лидер неоднократно заявлял, что втягивать Украину в НАТО было ошибкой.

Ранее сообщалось, что Украина хочет продлить военное положение на фоне подготовки к выборам.