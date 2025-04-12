Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко назвал причины конфликта на Украине

Лукашенко: разрушение экономики и национализм привели к конфликту на Украине
close
Evgenia Novozhenina/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что разрушение экономики и национализм привели к конфликту на Украине. Его слова приводит агентство БелТА.

«Я часто задумываюсь о нашей братской Украине. Что лежало в основе этого конфликта? При чем здесь Россия, [президент РФ Владимир Путин] и прочее? В основе лежало разрушение экономики», — заявил он.

Лукашенко отметил, что изначально на Украине были «обнищавшие люди и супербогатые олигархи», после чего им «подкинули национализм и крайнюю форму — фашизм».

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что военный конфликт на Украине начался из-за предыдущей администрации США во главе с Джо Байденом. Она раскритиковала предыдущее американское руководство за отказ от переговоров с Россией.

12 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп — дин из немногих лидеров стран Запада, понимающих, что разрешить конфликт на Украине можно только устранив его первопричины. Как напомнил министр, американский лидер неоднократно заявлял, что втягивать Украину в НАТО было ошибкой.

Ранее сообщалось, что Украина хочет продлить военное положение на фоне подготовки к выборам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами