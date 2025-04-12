Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров рассказал о позиции Трампа по украинскому конфликту

Лавров: Трамп понимает, что нужно устранить первопричины конфликта на Украине
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп — это один из немногих лидеров стран Запада, понимающих, что разрешить конфликт на Украине можно только устранив его первопричины. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Анталийском форуме в Турции.

По словам Лаврова, единственный способ решить проблему и достичь устойчивого мира — устранить первопричины конфликта. Трамп неоднократно заявлял, что втягивать Украину в НАТО было ошибкой, и это одна из первопричин, на которую российская сторона указывала неоднократно, отметил министр.

Лавров добавил, что американские власти осознают, что территориальные вопросы должны быть решены в контексте установления долгосрочного урегулирования.

В ходе этого же выступления Лавров заявил, что усилия евроатлантического сообщества направлены на подготовку к новой войне, а Франция, Германия и Великобритания находятся во главе этого политического курса.

Анталийский дипломатический форум проходит ежегодно по инициативе президента Турции. В текущем году мероприятие проходит под девизом «Восстановление дипломатии в раздробленном мире».

Ранее Лавров оценил возможность возврата Украины к границам 1991 года.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами