Лавров рассказал о позиции Трампа по украинскому конфликту

Лавров: Трамп понимает, что нужно устранить первопричины конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп — это один из немногих лидеров стран Запада, понимающих, что разрешить конфликт на Украине можно только устранив его первопричины. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Анталийском форуме в Турции.

По словам Лаврова, единственный способ решить проблему и достичь устойчивого мира — устранить первопричины конфликта. Трамп неоднократно заявлял, что втягивать Украину в НАТО было ошибкой, и это одна из первопричин, на которую российская сторона указывала неоднократно, отметил министр.

Лавров добавил, что американские власти осознают, что территориальные вопросы должны быть решены в контексте установления долгосрочного урегулирования.

В ходе этого же выступления Лавров заявил, что усилия евроатлантического сообщества направлены на подготовку к новой войне, а Франция, Германия и Великобритания находятся во главе этого политического курса.

Анталийский дипломатический форум проходит ежегодно по инициативе президента Турции. В текущем году мероприятие проходит под девизом «Восстановление дипломатии в раздробленном мире».

Ранее Лавров оценил возможность возврата Украины к границам 1991 года.