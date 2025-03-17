В Белом доме рассказали, кто виноват в конфликте на Украине

Военный конфликт на Украине начался из-за предыдущей администрации США во главе с Джо Байденом. Об этом в ходе регулярного брифинга журналистам заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, ее слова приводит ТАСС.

«Предыдущая администрация является причиной, из-за которой началась эта война», — сказала она.

Также Левитт сообщила, что представители Соединенных Штатов и Украины обсуждали вопрос о территориальных уступках со стороны Киева. При этом она отказалась раскрыть подробности, поскольку в ближайшее время состоится телефонный разговор президентов США и России.

Кремль официально подтвердил, что телефонный разговор Путина и Трампа состоится 18 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать его повестку, однако американский лидер ранее заявил, что собирается обсудить с Путиным территориальный вопрос и контроль над АЭС. Глава МИД Германии Анналена Бербок при этом призвала Трампа не идти на неоговоренные уступки в ущерб Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава МИД Украины заверил конгресс США, что Киев не обменяет территории на мир.