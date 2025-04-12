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Песков не стал говорить о подарках Путина Трампу

Песков: у нас не принято говорить о подарках Путина Трампу
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Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения, согласно которым российский лидер Владимир Путин передавал через спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа подарки и послания американскому коллеге Дональду Трампу. Об этом представитель Кремля сообщил журналисту Павлу Зарубину.

«Это, скажем так, личное. Речь идет о личных подарках президента. У нас не принято об этом говорить и мы не будем этого делать», — сказал Песков.

22 марта Уиткофф заявил, что Трамп получил портрет в подарок от Путина. По его словам, президент России заказал портрет американского коллеги у ведущего российского художника. Спецпосланник отметил, что Трамп был «по-настоящему тронут».

24 марта Песков сообщил, что Путин действительно передал Трампу подарок. Пресс-секретарь подчеркнул, что это был личный презент, в связи с чем в Кремле не хотят давать дополнительную информацию.

Ранее Уиткофф назвал самый быстрый способ достичь мира на Украине.

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