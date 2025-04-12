В МИД России отвергли заявления об участии граждан Китая в СВО

Замглавы МИД РФ Руденко: граждане Китая не участвуют в конфликте на Украине

Заявления о том, что граждане Китая участвуют в конфликте на Украине, — полная неправда. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко в интервью ТАСС.

По словам дипломата, Китай занимает достаточно взвешенную, сбалансированную и выверенную позицию по урегулированию украинского конфликта. Россия благодарна китайским властям за это, добавил Руденко.

Накануне в МИД КНР заявили, что Пекин не направлял своих военнослужащих для участия в украинском конфликте, власти страны требуют от граждан избегать вовлеченности в боевые действия. Ранее на Украине начали распространять информацию о якобы участии граждан КНР в боях.

10 апреля президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «системной работе» по «вербовке» граждан Китая для участия в конфликте на Украине. Двумя днями ранее политик заявлял, что два китайца попали в плен украинским военным во время боев в Донбассе, на территориях населенных пунктов Тарасовка и Белогоровка.

После этого глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил о вызове временного поверенного по делам Китая.

В ответ на это официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что КНР не направляла своих военнослужащих для участия в конфликте на Украине. Он добавил, что китайские власти призывают граждан избегать участия в боевых действиях.

Ранее Зеленского уличили в попытке втянуть Китай в конфликт на Украине.