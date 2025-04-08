Зеленский заявил о пленении двух китайцев в Донбассе

Зеленский: два китайца попали в плен во время боев в Донбассе

Несколько китайцев якобы попали в плен ВСУ во время боев в Донбассе, утверждает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По словам Зеленского, двух китайцев взяли в плен в населенных пунктах Тарасовка и Белогоровка. А всего в бою якобы участвовали шесть «китайских военных», добавил он.

«Очень рассчитываем, что после этой ситуации американцы будут говорить сначала с украинцами, а затем с русскими. Очень надеемся, что и китайская сторона тоже отреагирует», — сказал также украинский лидер.

В январе Зеленский заявил о пленении в Курской области якобы «военных из Северной Кореи». В своем Telegram-канале он опубликовал фотографии одного из военнопленных и снимки его военного билета. Украинский лидер тогда говорил, что готов передать «пленных военных КНДР».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что в России не знают, соответствуют ли слова Зеленского действительности.

Ранее в ВСУ выпустили украинско-корейские разговорники.