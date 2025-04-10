Зеленский утверждает, что Россия системно вербует китайцев для участия в СВО

Украинский лидер Владимир Зеленский обвинил Россию в «системной работе» по «вербовке» граждан Китая для участия в конфликте на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Очевидно, что это не единичные случаи, а системная российская работа, в частности, на территории и в юрисдикции Китая по вербовке граждан этого государства (для участия в конфликте. – прим. ред.)», — утверждает он.

8 апреля Владимир Зеленский заявил, что два китайца попали в плен украинским военным во время боев в Донбассе. По словам украинского лидера, их взяли в плен в населенных пунктах Тарасовка и Белогоровка.

После этого глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил о вызове временного поверенного по делам Китая.

В ответ на это официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что КНР не направляла своих военнослужащих для участия в конфликте на Украине. Он добавил, что китайские власти призывают граждан избегать участия в боевых действиях.

Первый министр государственной безопасности ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук отмечал, что слова Зеленского о взятых в плен ВСУ гражданах Китая могут иметь серьезные последствия, поскольку Пекин играет важную стратегическую роль в продолжающемся конфликте.

Ранее Зеленского уличили в попытке втянуть Китай в конфликт на Украине.