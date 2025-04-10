Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский обвинил Россию в «системной работе» по вербовке китайцев на СВО

Зеленский утверждает, что Россия системно вербует китайцев для участия в СВО
close
Stephanie Lecocq/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский обвинил Россию в «системной работе» по «вербовке» граждан Китая для участия в конфликте на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Очевидно, что это не единичные случаи, а системная российская работа, в частности, на территории и в юрисдикции Китая по вербовке граждан этого государства (для участия в конфликте. – прим. ред.)», — утверждает он.

8 апреля Владимир Зеленский заявил, что два китайца попали в плен украинским военным во время боев в Донбассе. По словам украинского лидера, их взяли в плен в населенных пунктах Тарасовка и Белогоровка.

После этого глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил о вызове временного поверенного по делам Китая.

В ответ на это официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что КНР не направляла своих военнослужащих для участия в конфликте на Украине. Он добавил, что китайские власти призывают граждан избегать участия в боевых действиях.

Первый министр государственной безопасности ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук отмечал, что слова Зеленского о взятых в плен ВСУ гражданах Китая могут иметь серьезные последствия, поскольку Пекин играет важную стратегическую роль в продолжающемся конфликте.

Ранее Зеленского уличили в попытке втянуть Китай в конфликт на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами