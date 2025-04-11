В Петербурге спустя 4,5 часа завершилась встреча Путина и Уиткоффа

Встреча Путина со спецпосланником Трампа в Петербурге продлилась 4,5 часа

Встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивом Уиткоффом, проходившая в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге, завершилась спустя 4,5 часа, сообщает «Интерфакс».

Беседа Путина с Уиткоффом продолжалась в Президентской библиотеке почти четыре с половиной часа. Основной темой переговоров стали вопросы урегулирования военного конфликта на территории Украины.

Перед их встречей пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что аспектов украинского урегулирования много, «субстанции очень сложные».

11 апреля Песков, анонсируя встречу Путина с Уиткоффом, сообщил, что она продлится «столько, сколько будет нужно Путину». На ней будут обсуждаться «аспекты украинского урегулирования», отмечал пресс-секретарь президента РФ.

Политолог-американист Константин Блохин, комментируя прибытие американца в Россию, отметил, что Уиткофф частыми визитами и «челночной дипломатией» может готовить Россию и Украину к переговорам.

Ранее в Кремле раскрыли подробности о переговорах Путина и Уиткоффа.