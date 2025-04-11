В Кремле прокомментировали начавшиеся переговоры Путина и Уиткоффа

Песков: переговоры Путина и Уиткоффа будут иметь закрытый характер

Президент России Владимир Путин уже третий раз встречается в РФ со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, процесс переговоров будет закрытым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Встречи не были секретом, это уже третий приезд Уиткоффа в нашу страну. Два раза он приезжал в Москву, сегодня — в Санкт-Петербург (...). Но сам процесс переговоров — это закрытый процесс», — сказал он.

Встреча проходит в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Однако никакой экскурсии для Уиткоффа не будет, стороны сразу перешли к переговорам.

Перед встречей с Путиным Уиткофф посетил Большую Хоральную синагогу в Санкт-Петербурге.

11 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков, анонсируя встречу Путина с Уиткоффом, сообщил, что она продлится «столько, сколько будет нужно Путину». На ней будут обсуждаться «аспекты украинского урегулирования», отмечал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее политолог объяснил участившиеся визиты Уиткоффа в Россию.