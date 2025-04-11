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Песков рассказал об ожиданиях от встречи Путина с Уиткоффом

Песков: прорыва в переговорах по итогам визита Уиткоффа ждать не стоит
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Evelyn Hockstein/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ждать какого-либо прорыва в переговорах по итогам встречи спецпосланника США Стивена Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным не стоит, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Здесь не нужно ожидать каких-то прорывов. Происходит процесс нормализации отношений и поиски почвы для выхода на траекторию урегулирования вокруг Украины», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря Путина, в рамках встречи стороны проведут обмен мнениями и постараются донести друг до друга свои позиции.

11 апреля сообщалось, что Уиткофф направился в Россию, в пятницу ожидается его встреча с президентом РФ. Как отмечалось в материале портала Axios, это будет уже третья встреча Уиткоффа и Путина на фоне процесса мирного урегулирования на Украине.

Спецпосланник США уже встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.

Ранее Песков рассказал, как стремительно развивается ситуация на переговорном треке по Украине.

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