Трамп заявил, что РФ «нужно действовать» для разрешения конфликта на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social призвал Россию к активным действиям для урегулирования конфликта на Украине.

«России нужно начать действовать. Слишком много людей погибает — тысячи каждую неделю — в ужасной и бессмысленной войне. Войне, которой вообще не должно быть, и которой бы не было, если бы я был президентом!» — заявил Трамп.

11 апреля сообщалось, что спецпосланник США Стивен Уиткофф направился в Россию, в пятницу ожидается его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Как отмечалось в материале портала Axios, это будет уже третья встреча Уиткоффа и Путина на фоне процесса мирного урегулирования на Украине.

Спецпосланник США уже встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и посетил синагогу.

Ранее Песков заявил, что прорыва в переговорах по итогам визита Уиткоффа ждать не стоит.