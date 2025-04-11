Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спецпосланник Трампа посетил Большую Хоральную синагогу в Петербурге

Уиткофф посетил Большую Хоральную синагогу в Санкт-Петербурге
close
Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф посетил Большую хоральную синагогу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе синагоги, передает ТАСС.

«Факт визита подтверждаем. Подробности будут позже по согласованию с главами общины», — говорится в сообщении.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что спецпосланник президента США прилетел в Россию. Он подчеркнул, что Кремль сообщит, если Владимир Путин проведет встречу с Уиткоффом.

Согласно данным веб-сервиса, борт Gulfstream G650ER вылетел из Флориды и приземлился в Санкт-Петербурге около 9:20 (мск) 11 апреля.

11 апреля сообщалось, что спецпосланник направился в Россию, его встреча с Путиным ожидается в пятницу.

Как отмечалось в материале портала Axios, это будет уже третья встреча Уиткоффа и Путина на фоне процесса мирного урегулирования на Украине.

Ранее глава РФПИ Дмитриев и спецпосланник США Уиткофф провели встречу в Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами