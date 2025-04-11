Спецпосланник Трампа посетил Большую Хоральную синагогу в Петербурге

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф посетил Большую хоральную синагогу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе синагоги, передает ТАСС.

«Факт визита подтверждаем. Подробности будут позже по согласованию с главами общины», — говорится в сообщении.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что спецпосланник президента США прилетел в Россию. Он подчеркнул, что Кремль сообщит, если Владимир Путин проведет встречу с Уиткоффом.

Согласно данным веб-сервиса, борт Gulfstream G650ER вылетел из Флориды и приземлился в Санкт-Петербурге около 9:20 (мск) 11 апреля.

11 апреля сообщалось, что спецпосланник направился в Россию, его встреча с Путиным ожидается в пятницу.

Как отмечалось в материале портала Axios, это будет уже третья встреча Уиткоффа и Путина на фоне процесса мирного урегулирования на Украине.

Ранее глава РФПИ Дмитриев и спецпосланник США Уиткофф провели встречу в Петербурге.