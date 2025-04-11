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В Санкт-Петербурге приземлился самолет, похожий на борт спецпосланника Трампа

Flightradar: самолет такого же типа, как у Уиткоффа, сел в Петербурге
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Carlos Barria/Reuters

В Санкт-Петербурге приземлился самолет, такого же типа, что и у спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Это следует из данных на сайте Flightradar24.

Согласно данным веб-сервиса, борт Gulfstream G650ER вылетел из Флориды и приземлился в Санкт-Петербурге около 9:20 мск.

11 апреля сообщалось, что спецпосланник направился в Россию, его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным ожидается в пятницу. Как отмечается в материале портала Axios, это будет уже третья встреча Уиткоффа и Путина на фоне процесса мирного урегулирования на Украине.

До этого в пресс-службе МИД РФ по итогам переговоров делегаций двух стран, прошедших в Стамбуле, заявили, что Россия и США во время переговоров могут выйти на «взаимоприемлемые развязки» к ближайшему новому раунду консультаций.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, участники встречи обсуждали исключительно вопрос нормализации дипломатических отношений двух государств. В ходе переговоров стороны обменялись нотами по вопросу обеспечения бесперебойного банковского обслуживания дипмиссий России и США. Они обсуждали в том числе вопрос изъятой в Соединенных Штатах дипломатической собственности РФ.

Ранее Россия и США отметили наличие раздражителей от администрации Байдена.

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Переговоры о мире на Украине
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