Взаимодействие между Россией и Китаем является одним из ключевых факторов стабильности в мире. Об этом в ходе встречи с представителями СМИ стран-членов БРИКС заявил президент России Владимир Путин, трансляция встречи ведется на «России 24».

«Российско-китайское взаимодействие на международной арене, безусловно, является одним из ключевых факторов стратегической стабильности в мире», — сказал российский президент.

Также Путин заявил, что отношения России и Китая строятся на равноправной основе с учетом интересов друг друга. Он добавил, что доля России в торговом обороте Китая растет, она уже вышла на четвертое место.

Как отметил президент, Россия не лезет в отношения Китая с США. По мнению Путина, США уже упустили возможность сдержать развитие Китая, и их действия могут негативно сказаться на их собственной экономике.

Российский лидер провел 18 октября встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС в преддверии саммита в Казани. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Ранее Путин согласился, что БРИКС не является антизападным объединением.