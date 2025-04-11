В Кремле подтвердили визит Уиткоффа в Россию

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прилетел в Россию. Это подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Кремль сообщит, если российский президент Владимир Путин проведет встречу с Уиткоффом, добавил Песков.
В Санкт-Петербурге 11 апреля приземлился самолет, такого же типа, что и у спецпосланника президента США Уиткоффа.
Согласно данным веб-сервиса, борт Gulfstream G650ER вылетел из Флориды и приземлился в Санкт-Петербурге около 9:20 мск.
11 апреля сообщалось, что спецпосланник направился в Россию, его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным ожидается в пятницу.
Как отмечалось в материале портала Axios, это будет уже третья встреча Уиткоффа и Путина на фоне процесса мирного урегулирования на Украине.
Ранее Россия и США отметили наличие раздражителей от администрации Байдена.