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Политолог назвала темы возможных переговоров Путина и Уиткоффа

Политолог Гафарова: на встрече Путин и Уиткофф могут обсудить Украину и Иран
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Evelyn Hockstein/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В ходе возможной встречи Уиткоффа и Путина могут обсуждаться две главные темы — перемирие на Украине и переговоры по иранской проблеме. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделилась заместитель директора Центра политической информации, политолог Анастасия Гафарова.

«Многие СМИ считают, что Трамп зол на то, что Россия тянет с перемирием, что отправил своего представителя, видимо, за четким ответом. При этом Уиткофф глубоко вовлечен в переговоры с иранской стороной и в субботу, возможно, проведет даже личную встречу с кем-то из высокопоставленных лидеров ИРИ. И контакты с Россией по поводу Ирана тоже крайне важны», — сказала она.

Политолог считает, что визит Уиткоффа в Санкт-Петербург весьма неожиданный.

«Приезд Уиткоффа выглядит как, действительно, экстренное событие. Встретится ли он с Путиным, это еще только предположение. Однако российский лидер также отправился в Петербург, куда прибывает и американский спецпосланник, и это едва ли совпадение», — добавила Гафарова.

В пятницу, 11 апреля, в Санкт-Петербурге приземлился самолет спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.

Ранее Песков заявил, что ситуация на переговорном треке по Украине развивается весьма стремительно.

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Переговоры о мире на Украине
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