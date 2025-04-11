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Сенат США утвердил назначение нового главы комитета начальников штабов

Сенат США одобрил кандидатуру генерала Кейна в качестве нового главы КНШ
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Reuters

Сенат Соединенных Штатов проголосовал за назначение генерал-лейтенанта Дэна Кейна новым главой комитета начальников штабов (КНШ) армии страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоги голосования.

Отмечается, что за Кейна отдали голоса 60 сенаторов, еще 25 конгрессменов проголосовали против, а 15 — воздержались.

22 февраля сообщалось, что в США отправили в отставку председателя комитета начальников штабов вооруженных сил генерала Чарльза Брауна.

Кроме того, министр обороны США Пит Хегсет уволил Лизу Франкетти с должности начальника штаба ВМС. Она была первой женщиной-офицером, ставшей начальником военно-морских операций. Глава Пентагона отметил, что Франкетти «сделала блестящую карьеру».

После случившегося пятеро бывших министров обороны США раскритиковали президента Дональда Трампа за кадровые перестановки в Пентагоне.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен беспрецедентно увеличить оборонный бюджет США.

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