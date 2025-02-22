В США уволили первую женщину, возглавившую штаб ВМС

Министр обороны США Пит Хегсет уволил Лизу Франкетти с должности начальницы штаба ВМС. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Лиза Франкетти является первой женщиной-офицером, ставшей начальником военно-морских операций. Глава Пентагона отметил, что она «сделала блестящую карьеру».

Объясняя причину увольнения Франкетти, министр обороны заявил, что с приходом новой администрации в США формируют «руководство, которое сосредоточит внимание нашей армии на ее основной задаче — сдерживании, ведении боевых действий и победе в войнах».

До этого сообщалось, что с должности был снят председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Чарльз Браун. На этот пост будет выдвинут генерал-лейтенант Военно-воздушных сил (ВВС) США Дэн «Разин» Кейн. Его кандидатуру теперь должен утвердить сенат.

Ранее армия США прекратила операции по смене пола и прием трансгендеров на службу.