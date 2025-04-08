Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп намерен беспрецедентно увеличить оборонный бюджет США

Администрация Трампа одобрила оборонный бюджет в размере около $1 трлн
close
Ludovic Marin/Pool/AP

Президент Дональд Трамп заявил, что его администрация одобрила оборонный бюджет в размере около $1 трлн. Слова президента США приводит агентство Bloomberg.

«Мы очень экономим деньги, но нам нужно строить армию, и мы должны быть сильными, потому что сейчас вокруг много плохих сил», — отметил глава государства.

Трамп добавил, что этот бюджет станет «самым большим бюджетом, который когда-либо принимали для армии» в США.

При этом 5 апреля портал Military.com со ссылкой на трех чиновников министерства обороны США сообщал, что командование армии страны рассматривает возможность масштабного сокращения численности личного состава. Речь идет об увольнении около 90 тыс. человек.

В настоящее время в американских войсках служат примерно 450 тыс. граждан. Ожидается, что после кадровых перестановок их количество уменьшится до 360–420 тыс.

Ранее в Пентагоне заявили о сокращении численности гражданского персонала.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами