Трамп намерен беспрецедентно увеличить оборонный бюджет США

Президент Дональд Трамп заявил, что его администрация одобрила оборонный бюджет в размере около $1 трлн. Слова президента США приводит агентство Bloomberg.

«Мы очень экономим деньги, но нам нужно строить армию, и мы должны быть сильными, потому что сейчас вокруг много плохих сил», — отметил глава государства.

Трамп добавил, что этот бюджет станет «самым большим бюджетом, который когда-либо принимали для армии» в США.

При этом 5 апреля портал Military.com со ссылкой на трех чиновников министерства обороны США сообщал, что командование армии страны рассматривает возможность масштабного сокращения численности личного состава. Речь идет об увольнении около 90 тыс. человек.

В настоящее время в американских войсках служат примерно 450 тыс. граждан. Ожидается, что после кадровых перестановок их количество уменьшится до 360–420 тыс.

Ранее в Пентагоне заявили о сокращении численности гражданского персонала.