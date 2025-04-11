Лавров заявил о деградации ЕС

Такие политики, как глава дипломатии ЕС Кая Каллас и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, показывают, насколько «низко пал и деградировал» Европейский союз (ЕС). Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ, передает ТАСС.

Как уточнил министр, об этом, в частности, свидетельствуют слова Каллас о том, что странам Центральной Азии необходимо «перетерпеть» санкции против РФ. По его словам, сейчас ЕС думает не о своих избирателях, а о том, как «заставить другие страны терпеть, чтобы наказать Россию».

Лавров добавил, что Бербок «прославилась многими вещами, включая полную неграмотность».

«Бербок про немцев сказала вместе с [канцлером Германии Олафом] Шольцем: «Да, мы существенно ухудшаем уровень жизни нашего населения, но ради победы над Россией наш электорат должен вынести эти тяготы», — сказал глава МИД РФ.

В феврале Лавров заявил, что, если Европа в будущем захочет возобновить отношения с Россией, Москва подумает о возможных условиях, чтобы осуществить это. По его словам, первый шаг должны сделать европейцы, поскольку РФ сейчас даже не думает об этом и занимается укреплением государства в интересах своего народа.

Ранее Лавров высказался о планах ЕС отправить миротворцев на Украину.