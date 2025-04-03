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В ЕС отказываются смягчать санкции против России после завершения конфликта на Украине

Politico: ЕС не хочет смягчать санкции против России после конфликта на Украине
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Страны Европы могут не смягчить санкции против России даже после завершения конфликта на Украине. Такую оценку дает газета Politico.

Европа «настаивает», что не станет смягчать санкции в отношении России пока продолжается конфликт и, вероятно, не пойдет на это даже после подписания мирного соглашения, говорится в тексте.

До этого пять стран Евросоюза, включая ФРГ, Италию, Польшу, Францию и Испанию, а также Великобритания заявили о готовности наложить на Россию новые санкции из-за украинского конфликта. Помимо этого, авторы заявления выступили за продолжение поддержки Киева и неприятие любых соглашений, которые бы ограничивали военную промышленность Украины, а также военное присутствие союзников Киева.

Директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов заявлял, что Евросоюз может сохранить санкции против России даже в случае их смягчения США. По его словам, отказ от рестрикций будет возможен лишь в том случае, если ЕС перестанет рассматривать нелегитимные меры в качестве одного из инструментов своей внешней политики.

Ранее в МИД заявили о сожалении политиков ЕС отказом от предложений Путина по безопасности.

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