Politico: ЕС не хочет смягчать санкции против России после конфликта на Украине

Страны Европы могут не смягчить санкции против России даже после завершения конфликта на Украине. Такую оценку дает газета Politico.

Европа «настаивает», что не станет смягчать санкции в отношении России пока продолжается конфликт и, вероятно, не пойдет на это даже после подписания мирного соглашения, говорится в тексте.

До этого пять стран Евросоюза, включая ФРГ, Италию, Польшу, Францию и Испанию, а также Великобритания заявили о готовности наложить на Россию новые санкции из-за украинского конфликта. Помимо этого, авторы заявления выступили за продолжение поддержки Киева и неприятие любых соглашений, которые бы ограничивали военную промышленность Украины, а также военное присутствие союзников Киева.

Директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов заявлял, что Евросоюз может сохранить санкции против России даже в случае их смягчения США. По его словам, отказ от рестрикций будет возможен лишь в том случае, если ЕС перестанет рассматривать нелегитимные меры в качестве одного из инструментов своей внешней политики.

Ранее в МИД заявили о сожалении политиков ЕС отказом от предложений Путина по безопасности.