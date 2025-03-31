Шесть стран Европы выразили готовность ввести новые санкции против РФ

Пять стран ЕС и Британия заявили, что готовы ввести новые санкции против РФ

Пять стран Евросоюза, включая ФРГ, Италию, Польшу, Францию и Испанию, а также Великобритания заявили о готовности наложить на Россию новые санкции из-за украинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление глав МИД шести государств и руководителя евродипломатии Каи Каллас.

«Мы также готовы оказывать большее давление на Россию, используя все доступные инструменты, включая принятие новых санкций», — указано в коммюнике.

Помимо этого, авторы заявления выступили за продолжение поддержки Киева и неприятие любых соглашений, которые бы ограничивали военную промышленность Украины, а также военное присутствие союзников Киева.

До этого директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов заявил, что Евросоюз может сохранить санкции против России даже в случае их смягчения США. По его словам, отказ от рестрикций будет возможен лишь в том случае, если ЕС перестанет рассматривать нелегитимные меры в качестве одного из инструментов своей внешней политики.

Ранее в США рассказали о стратегии России по снятию санкций.