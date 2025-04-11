Аналитик объяснил, сможет ли Евросоюз выстоять в торговой войне против США

Евросоюз не сможет выстоять в торговой войне против США. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал основатель аналитического агентства Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин. Он отметил, что Брюссель и так уже вовлечен в санкционный конфликт с Россией, а пошлины США могут окончательно «добить» экономику ЕС.

«Я, изучая последнее время европейские финансы и их поведение, скорее, склоняюсь к тому, что они прогнутся максимально, насколько это возможно. То есть власти ЕС могут делать очень много воинственных заявлений, как мы с вами видим в последние годы, но, когда дойдет дело до главного, идти в эту торговую войну или не идти, они в конечном итоге, скорее всего, сдадутся», — считает эксперт.

Он добавил, что одновременно вести торговый конфликт, да еще и с немаленькими странами, ЕС просто не в состоянии.

11 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз продолжит работать над ответными мерами, несмотря на частичную приостановку американских таможенных пошлин.

9 апреля США объявили, что приостанавливают действие торговых пошлин на 90 дней в отношении свыше 75 стран. На следующий день ЕС приостановил введение контрмер против американских тарифов, также на 90 дней.

Ранее стало известно о планах лидеров ЕС встретиться с Си Цзиньпином.