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Стало известно о планах лидеров ЕС встретиться с Си Цзиньпином

SCMP: лидеры ЕС планируют посетить Пекин в июле, чтобы обсудить пошлины Трампа
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Global Look Press

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) планируют посетить Пекин в конце июля, чтобы обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином пошлины президента США Дональда Трампа. Об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.

«Поскольку Си не желает отправляться в Брюссель, стало известно, что председатель Европейского совета Антонио Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен согласились с тем, что им необходимо приехать в Пекин, если они хотят лично встретиться с китайским лидером», — говорится в материале.

Издание предположило, что встреча лидеров Евросоюза и председателя КНР может состояться в рамках саммита Китай — ЕС, который пройдет в июле. Ожидается, что стороны обсудят вопросы восстановления сотрудничества в сфере торговли.

9 апреля премьер-министр Испании Педро Санчес призвал Евросоюз пересмотреть отношения с Китаем на фоне введенных Трампом торговых пошлин. Глава испанского кабмина считает, что действия Вашингтона должны заставить Европу пересмотреть свой подход к поиску новых партнеров.

Ранее эксперт объяснил, как России и Китаю получить максимальную выгоду от пошлин США.

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