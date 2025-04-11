Евросоюз продолжит работать над контрмерами против пошлин США

Евросоюз продолжит работать над ответными мерами, несмотря на частичную приостановку американских таможенных пошлин. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на своей странице в соцсети X.

Приостановка тарифов на 90 дней — это сигнал и открытая дверь для переговоров, однако пауза остается хрупкой, потому что это период неопределенности для всех европейских и американских компаний, отметил Макрон.

Он рассказал, что цель Европы — договориться об отмене этих тарифов и достичь сбалансированного соглашения с США.

«Вместе с Европейской комиссией мы должны проявить твердость: Европа должна продолжать работать над всеми необходимыми контрмерами и мобилизовать все доступные рычаги для защиты себя, в том числе для предотвращения притока потоков из третьих стран, которые нарушают равновесие на нашем рынке», — написал французский лидер, добавив, что Франция готова к этому, и Европа тоже должна быть.

9 апреля США объявили, что приостанавливают действие торговых пошлин на 90 дней в отношении свыше 75 стран. На следующий день ЕС приостановил введение контрмер против американских пошлин, тоже на 90 дней.

Ранее ЕС и Китай решили заменить пошлины на электромобили минимальной ценой.