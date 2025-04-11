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Евросоюз продолжит работать над контрмерами против пошлин США

Макрон: ЕС будет работать над контрмерами, несмотря на приостановку пошлин США
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Global Look Press

Евросоюз продолжит работать над ответными мерами, несмотря на частичную приостановку американских таможенных пошлин. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на своей странице в соцсети X.

Приостановка тарифов на 90 дней — это сигнал и открытая дверь для переговоров, однако пауза остается хрупкой, потому что это период неопределенности для всех европейских и американских компаний, отметил Макрон.

Он рассказал, что цель Европы — договориться об отмене этих тарифов и достичь сбалансированного соглашения с США.

«Вместе с Европейской комиссией мы должны проявить твердость: Европа должна продолжать работать над всеми необходимыми контрмерами и мобилизовать все доступные рычаги для защиты себя, в том числе для предотвращения притока потоков из третьих стран, которые нарушают равновесие на нашем рынке», — написал французский лидер, добавив, что Франция готова к этому, и Европа тоже должна быть.

9 апреля США объявили, что приостанавливают действие торговых пошлин на 90 дней в отношении свыше 75 стран. На следующий день ЕС приостановил введение контрмер против американских пошлин, тоже на 90 дней.

Ранее ЕС и Китай решили заменить пошлины на электромобили минимальной ценой.

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