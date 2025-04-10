Евросоюз приостановил введение контрмер на пошлины Трампа

Евросоюз на 90 дней приостановил введение контрмер на пошлины США на 90 дней. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в соцсети X.

По ее словам, ЕС при этом продолжит работу над пошлинами.

«Мы пока завершаем принятие контрмер ЕС, получивших мощную поддержку со стороны наших государств-членов, но приостановим их на 90 дней», — заявила фон дер Ляйен.

Она отметила, что ЕС «дадут переговорам шанс», но если стороны не смогут договориться, то пошлины в отношении американской стороны будут введены.

Глава Еврокомиссии ранее призывала к нулевым пошлинам в торговле с США. Она уточнила, что пошлины вредят как предприятиям, так и потребителям, поэтому глава ЕК последовательно выступает за соглашение о тарифах «ноль на ноль» между Европейским союзом и Соединенными Штатами.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя напряженность в отношениях Европы и США на фоне введенных американским лидером Дональдом Трампом пошлин и последующей их приостановки, призвал стороны поддерживать трансатлантические отношения несмотря на «временные потрясения».

До этого Трамп объявил о приостановке действия пошлин США в отношении свыше 75 стран.