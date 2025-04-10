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Евросоюз приостановил введение контрмер на пошлины Трампа

Фон дер Ляйен: ЕС приостановил на 90 дней введение контрмер на пошлины США
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Yves Herman/Reuters

Евросоюз на 90 дней приостановил введение контрмер на пошлины США на 90 дней. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в соцсети X.

По ее словам, ЕС при этом продолжит работу над пошлинами.

«Мы пока завершаем принятие контрмер ЕС, получивших мощную поддержку со стороны наших государств-членов, но приостановим их на 90 дней», — заявила фон дер Ляйен.

Она отметила, что ЕС «дадут переговорам шанс», но если стороны не смогут договориться, то пошлины в отношении американской стороны будут введены.

Глава Еврокомиссии ранее призывала к нулевым пошлинам в торговле с США. Она уточнила, что пошлины вредят как предприятиям, так и потребителям, поэтому глава ЕК последовательно выступает за соглашение о тарифах «ноль на ноль» между Европейским союзом и Соединенными Штатами.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя напряженность в отношениях Европы и США на фоне введенных американским лидером Дональдом Трампом пошлин и последующей их приостановки, призвал стороны поддерживать трансатлантические отношения несмотря на «временные потрясения».

До этого Трамп объявил о приостановке действия пошлин США в отношении свыше 75 стран.

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