В Кремле сообщили, что Путин 11 апреля работает в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин 11 апреля работает в Санкт-Петербурге, где у главы государства состоится совещание по вопросам развития военно-морского флота России. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сегодня работаем в Санкт-Петербурге», — сказал представитель Кремля.

11 апреля сообщалось, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф направился в Россию, и его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным ожидается в пятницу. Как отмечалось в материале портала Axios, это будет уже третья встреча Уиткоффа и Путина на фоне процесса мирного урегулирования на Украине.

Согласно данным веб-сервиса, борт Gulfstream G650ER вылетел из Флориды и приземлился в Санкт-Петербурге 11 апреля около 9:20 (мск).

Позже Песков подтвердил, что Уиткофф прилетел в Санкт-Петербург. Он отметил, что Кремль сообщит, если Путин проведет встречу с Уиткоффом.

Ранее Россия и США отметили наличие раздражителей от администрации Байдена.