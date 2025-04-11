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В Китае назвали новые пошлины США игрой в числа

Минкоммерции КНР: США следует отменить пошлины и исправить ошибочные действия
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Kurt Amthor/Global Look Press

Введение США ненормально высоких пошлин в отношении Китая превратилось в «игру в числа», Вашингтону следует отменить «взаимные» пошлины и исправить ошибочные действия. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на заявление министерства коммерции КНР.

«Неоднократное введение США ненормально высоких пошлин в отношении Китая превратилось в «игру чисел» и не имеет практического экономического значения», — говорится в заявлении ведомства.

В заявлении отмечается, что такие действия США лишь еще больше разоблачают использование Вашингтоном пошлин в качестве инструмента и оружия для запугивания и принуждения. В минкоммерции КНР подчеркнули, что в конечном итоге такие действия «превратятся в предмет насмешек».

Китай также призвал США отменить так называемые «взаимные» пошлины и полностью исправить свои ошибочные действия.

Незадолго до этого комитет Госсовета КНР принял решение вновь повысить пошлины на товары из США до 125%. При этом накануне Белый дом повысил пошлины на китайские товары до 145%.

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом рассказал, что в тарифных войнах нет победителей, идти против мира значит изолировать себя.

Президент США Дональд Трамп же заявлял, что власти 75 стран мира уже обратились к США для проведения переговоров и «целуют его в зад, умирая от желания заключить сделку». Представители КНР в их число не входят, президент США объяснил такое поведение «гордостью». В Пекине же заявили, что не смирятся с тарифным «шантажом».

Ранее Си Цзиньпин призвал ЕС совместно противостоять пошлинам Трампа.

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