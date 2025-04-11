Си Цзиньпин заявил, что в тарифных войнах не бывает победителей

В тарифных войнах нет победителей, идти против мира значит изолировать себя. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом, передает Центральное телевидение Китая (CCTV).

«В тарифных войнах нет победителей, если противопоставлять себя миру, то окажешься в изоляции», — заявил он.

По словам Си Цзиньпина, за последние 70 лет развитие страны основывалось на самостоятельности и упорном труде. Он никогда не полагался ни на чью благосклонность и не боялся необоснованного притеснения.

Председатель КНР выразил уверенность в том, что китайская сторона сохранит уверенность, самообладание и сконцентрирует внимание на том, чтобы хорошо делать свое дело.

10 апреля президент США Дональд Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145%. Совокупная ставка тарифа для КНР состоит из новой пошлины на товары в размере 125% в дополнение к ставке в размере 20%, введенной в ответ на фентаниловый кризис. Глава Белого дома подчеркнул, что страна находится «в очень хорошей форме» и «ежедневно загребает» $3,5 млрд после введения импортных пошлин.

Что известно о торговом противостоянии КНР и США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее шеф Пентагона заявил, что США не стремятся к конфликту с Китаем.