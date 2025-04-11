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Си Цзиньпин призвал ЕС совместно противостоять пошлинам Трампа

Си Цзиньпин: Китай и ЕС должны вместе противостоять запугиванию США
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Global Look Press

Китай и ЕС должны вместе противостоять запугиванию со стороны США и отстаивать свои интересы и международные правила. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом, передает Центральное телевидение Китая (CCTV).

«В нынешних обстоятельствах большое практическое значение имеет совместное построение четырех основных партнерств Китая и ЕС: мира, роста, реформ и цивилизации. Китай и Европа должны придерживаться своего партнерства и продолжать открытое сотрудничество», — заявил он.

По словам Си Цзиньпина, китайская сторона готова развивать отношения с Евросоюзом и двигаться в направлении стратегической стабильности, принося большую пользу народам Китая и Европы.

В ходе этого же разговора он заявил, что в тарифных войнах нет победителей, а идти против мира значит изолировать себя. Председатель КНР выразил уверенность в том, что китайская сторона сохранит уверенность, самообладание и сконцентрирует внимание на том, чтобы хорошо делать свое дело.

Ранее шеф Пентагона заявил, что США не стремятся к конфликту с Китаем.

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