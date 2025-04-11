В РФ считают, что Зеленский «выцарапывает» личную выгоду в сделке по недрам с США

Сделка по недрам между США и Украиной оттягивается из-за желания украинского президента Владимира Зеленского выторговать для себя гарантии безопасности и комфортное будущее. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Идут торги. Будучи циничным торгашом, который хочет сохраниться у власти, он (Зеленский — «Газета.Ru») выцарапывает личную выгоду, пытаясь получить ее в обмен на окончательное превращение подконтрольного ему постукраинского пространства в официальную колонию США», — заявил Рогов.

Украинские СМИ сообщали, что новый проект соглашения США и Украины по полезным ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, которую оказывал Вашингтон. Также утверждалось, что новый документ пересекает почти все «красные линии», которые были согласованы между Киевом и Вашингтоном, потому что договор лишает Украину части суверенитета и противоречит планам Киева в будущем вступить в Евросоюз.

Депутат Верховной рады Богдан Кицак заявил, что Украина не согласилась подписать новый проект соглашения по полезным ископаемым, предложенный США. Он подчеркнул, что Киев не может принять условия, которые выдвинул Вашингтон, так как это фактически будет означать потерю экономического и государственного суверенитета страны.

В свою очередь, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что у украинской стороны есть свои «красные линии» по ресурсному соглашению Киева с Вашингтоном, речь идет о конституции страны, стремлении Украины в ЕС и международных обязательствах государства.

Ранее в Раде уличили Зеленского в желании «кинуть Трампа» в сделке по недрам.