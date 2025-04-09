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Украина выдвинула свои «красные линии» по ресурсной сделке с США

Шмыгаль: у Украины также есть свои красные линии в соглашении с США по ресурсам
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Mariam Zuhaib/AP

У Украины есть свои «красные линии» по ресурсному соглашению Киева с Вашингтоном, речь идет о конституции страны, стремлении Украины в ЕС и международных обязательствах государства. Об этом заявил премьер Украины Денис Шмыгаль, передает украинское издание «Европейская правда».

«Конечно, у нас есть красные линии. Во-первых, это наша Конституция. Во-вторых – это наше стремление к членству в ЕС и наши европейские обязательства. Также это международное право. Также мы понимаем, что это должно быть партнерское соглашение – с равными условиями для обеих сторон», — подчеркнул он.

По словам Шмыгаля, технические переговоры по ресурсному соглашению с США будут продолжаться.

9 апреля депутат Верховной рады Богдан Кицак заявил, что Украина не согласилась подписать новый проект соглашения по полезным ископаемым, предложенный США.

Он отметил, что на данный момент между Украиной и Штатами начались препирания по поводу сделки по недрам, стороны «засыпают» друг друга своими условиями. Однако, как считает парламентарий, окончательное решение должно оставаться за Киевом.

Ранее в Раде заявили, что Зеленский намерен сорвать соглашение с США по полезным ископаемым.

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