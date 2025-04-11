В Турции рассчитывают, что следующие переговоры РФ и США пройдут в ближайшее время

В Турции рассчитывают, что третий раунд американо-российских переговоров будет согласован в ближайшее время. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

«Рассчитываем, что это будет в ближайшее время», — сказал он, отвечая на вопрос о конкретных сроках следующей встречи.

Второй раунд переговоров России и США завершился в четверг в Стамбуле. Консультации в Генконсульстве России продолжались более пяти часов. Россию представлял посол в США Александр Дарчиев, а Штаты — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. В переговорах участвовали также сотрудники внешнеполитических ведомств двух стран.

В Кремле сообщили, что на встрече не обсуждали вопрос урегулирования украинского конфликта, а все внимание уделили нормализации дипломатических отношений двух стран.

8 апреля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ и США ищут долгосрочное и устойчивое решение конфликта на Украине.

Ранее Госдеп США назвал прекращение огня на Украине первоочередной задачей.