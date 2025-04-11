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Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

ФОМ: почти 80% россиян доверяют Путину
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Большинство опрошенных россиян (около 80%) заявили, что доверяют президенту России Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда «‎Общественное мнение» (ФОМ), проведенного с 4 по 6 апреля среди 1,5 тыс. граждан.

«О доверии Владимиру Путину заявили 80% россиян (минус 2 п. п. за неделю). Также большинство населения (81% - минус 2 п. п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», — говорится в сообщении Фонда.

Положительную оценку работе правительства дали 56% участников опроса. 60% участвующих выразили мнение, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо.

Уровень поддержки «Единой России» составил 46% (минус 1 п. п.), КПРФ - 8%, ЛДПР - 9%, «Справедливой России - За правду» - 4%, а также партии «Новые люди» - 2%.

В конце марта текущего года опрос ВЦИОМ показал, что большинство опрошенных россиян (80,7%) доверяют Путину. Исследование провели среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов, политолог Александр Асафов отмечал, что высокий уровень доверия главе государства стал одной из основных причин рекордной за 10 лет явки на выборах 6–8 сентября.

Ранее Трамп заявил о доверии к Путину.

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