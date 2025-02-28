Трамп заявил о доверии к Путину

Трамп заявил, что готов доверять Путину, но не слепо

Глава США Дональд Трамп заявил, что готов «доверять, но проверять» президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет агентство Reuters.

«Я знаю его уже на протяжении долгого времени. <...> Я не верю, что он станет нарушать свое слово‎», — сказал он.

Поскольку Путин держит свое слово, мир на Украине будет устойчивым. Тем не менее, слепо верить российскому лидеру тоже не стоит. Соответствующее заявление он сделал на встрече с британским премьером Киром Стармером.

Накануне Трамп заявил, что Путину придется сделать некоторые уступки для того, чтобы добиться урегулирования украинского конфликта.

19 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что сейчас отношения между Россией и США таковы, что представителям двух стран недостаточно встречи за чашкой кофе. Необходимо подготовить важные для двух стран вопросы и выйти на приемлемые решения для двух сторон.

Ранее политолог заявил о прямом послании Путина Трампу.