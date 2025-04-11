Спецпосланник Трампа Уиткофф отправился в Россию и может встретиться с Путиным

Axios: спецпосланник Трампа отправился в Россию, он может встретиться с Путиным

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф направился в Россию, ожидается его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу. Об этом со ссылкой на источники сообщает портал Axios.

«По данным источника, знакомого с поездкой и данными FlightRadar, дипломатический представитель президента Трампа Стив Виткофф посетит Россию и, как ожидается, встретится с президентом Владимиром Путиным в пятницу», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, это будет уже третья встреча Уиткоффа и Путина на фоне процесса мирного урегулирования на Украине.

До этого в пресс-службе МИД РФ по итогам переговоров делегаций двух стран, прошедших в Стамбуле, заявили, что Россия и США во время переговоров могут выйти на «взаимоприемлемые развязки» к ближайшему новому раунду консультаций.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, участники встречи обсуждали исключительно вопрос нормализации дипломатических отношений двух государств. В ходе переговоров стороны обменялись нотами по вопросу обеспечения бесперебойного банковского обслуживания дипмиссий России и США. Они обсуждали в том числе вопрос изъятой в Соединенных Штатах дипломатической собственности РФ.

Ранее Россия и США отметили наличие раздражителей от администрации Байдена.