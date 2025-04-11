В Турции высказались об итогах встречи России и США в Стамбуле

РИА: заявления по итогам встречи России и США показали наличие политической воли

Заявления российской и американской сторон по итогам переговоров в Стамбуле показали наличие политической воли у стран, необходимо подкрепить их результатами. Об этом в интервью РИА Новости заявил неназванный турецкий дипломатический источник.

«Пока рано делать какие-либо конкретные выводы, но заявления сторон показывают позитивный настрой и наличие необходимой политической воли», — заявил он.

Источник агентства отметил, что турецкая сторона не вмешивается в сам переговорный процесс. Он добавил, что «будет очень хорошо», когда контакты России и США принесут конкретные результаты.

10 апреля в Стамбуле начался второй раунд консультаций делегаций РФ и США в здании российского генконсульства.

Российскую делегацию на консультациях возглавлял посол в Вашингтоне Александр Дарчиев. Американскую сторону — заместитель помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Встреча проходила на главной туристической улице Стамбула Истикляль, где расположено генконсульство. Власти города усилили безопасность в связи с проведением встречи — полицейские расположились как вдоль самой 1,5-километровой пешеходной улицы, так и у здания дипмиссии.

Ранее Небензя заявил, что Россия и США ищут долгосрочное решение украинского конфликта.