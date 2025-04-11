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В России раскрыли, как Зеленский хочет «выслужиться» перед Трампом

Рогов назвал слова Зеленского о китайцах на СВО заготовкой для Трампа
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Thomas Peter/Evelyn Hockstein/Reuters

Слова украинского лидера Владимира Зеленского о якобы участии военных Китая на стороне России в конфликте на Украине являются «заготовкой» с тем, чтобы «выслужиться перед США». Об этом РИА Новости заявил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Заготовка по якобы участию китайцев в СВО на стороне России — это попытка Зеленского не просто втянуть Китай в конфликт, а, прежде всего, выслужиться перед США и лично перед Трампом», — подчеркнул он.

По словам Рогова, Зеленский таким образом показывает Вашингтону, что киевский режим может оказаться «удобным провокатором», который бы стал раздражителем для Китая.

10 апреля Зеленский обвинил Россию в «системной работе» по «вербовке» граждан Китая для участия в конфликте на Украине.

Двумя днями ранее украинский лидер заявлял, что два китайца попали в плен украинским военным во время боев в Донбассе.

В ответ на это официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что КНР не направляла своих военнослужащих для участия в конфликте на Украине. Он добавил, что китайские власти призывают граждан избегать участия в боевых действиях.

Ранее в России раскрыли серьезные последствия слов Зеленского о взятых в плен китайцах.

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