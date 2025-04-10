Трамп-младший обосновал права США на Панамский канал

Сын Трампа: США построили Панамский канал и не должны были его отдавать

Сын президента США Дональд Трамп — младший обосновал права Вашингтона на Панамский канал. Свое сообщение он опубликовал в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Мы его построили. Мы за него заплатили», — отметил он.

Трамп-младший подчеркнул, что США не должны были отдавать судоходный канал.

Накануне шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что США и Панама подписали рамочное соглашение о приоритетном и бесплатном проходе американских военных кораблей по Панамскому каналу. Также стороны подписали меморандум о взаимопонимании, касающийся совместных действий по обеспечению безопасности в регионе. По словам Хегсета, канал является ключевой территорией, которую Панама должна защищать совместно с США, а не с Китаем.

В марте телеканал NBC сообщил, что Соединенные Штаты могут усилить военное присутствие в Панаме, чтобы сократить влияние Китая на Панамский канал. Пентагон прорабатывал разные варианты — от углубления военного сотрудничества с армией Панамы до захвата канала. При этом применение силы допускалось только при отказе панамского руководства идти на сотрудничество.

После победы на выборах президента США Дональд Трамп заявил о планах вернуть контроль над Панамским каналом. Американский лидер заявил, что передача канала Панаме в 1999 году «была глупостью». По словам республиканца, власти страны взимают с США слишком много за прохождение военных кораблей.

Ранее в США рассказали, зачем Трамп хочет увеличить территорию Америки.