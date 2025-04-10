Панама предоставит американским военным кораблям приоритетный проход

США и Панама подписали рамочное соглашение о приоритетном и бесплатном проходе американских военных кораблей по Панамскому каналу, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет. Об этом сообщается на сайте американского оборонного ведомства.

По его словам, канал является ключевой территорией, которую Панама должна защищать совместно с США, а не с Китаем.

Также стороны подписали меморандум о взаимопонимании, касающийся совместных действий по обеспечению безопасности в регионе.

В марте телеканал NBC сообщил, что Соединенные Штаты могут усилить военное присутствие в Панаме, чтобы сократить влияние Китая на Панамский канал. Пентагон прорабатывал разные варианты — от углубления военного сотрудничества с армией Панамы до захвата канала. При этом применение силы допускалось только при отказе панамского руководства идти на сотрудничество.

После победы на выборах президента США Дональд Трамп заявил о планах вернуть контроль над Панамским каналом. Американский лидер заявил, что передача канала Панаме в 1999 году «была глупостью». По словам республиканца, власти страны взимают с США слишком много за прохождение военных кораблей.

Ранее в США рассказали, зачем Трамп хочет увеличить территорию Америки.