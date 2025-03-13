NBC: США хотят усилить военное присутствие в Панаме

Соединенные Штаты могут усилить военное присутствие в Панаме, чтобы сократить влияние Китая на Панамский канал. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

«Белый дом поручил армии США предложить варианты увеличения присутствия американских войск в Панаме, чтобы достичь цели президента Трампа по «возвращению» Панамского канала», — указано в сообщении.

Отмечается, что Пентагон прорабатывает разные варианты — от углубления военного сотрудничества с армией Панамы до захвата канала. При этом применение силы допускается только при отказе панамского руководства идти на сотрудничество.

В феврале глава Пентагона Пит Хегсет и президент Панамы Хосе Рауль Мулино в ходе телефонного разговора обсудили тесные связи двух государств и их общие интересы в области безопасности, затронули вопрос охраны Панамского канала.

Позднее представитель министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь заявил, что Пекин выступает против «очернения и саботажа» инициативы «Один пояс — один путь» со стороны США с помощью «средств давления и принуждения».

Ранее генсек НАТО прокомментировал вопрос о возможном присоединении Гренландии к США.