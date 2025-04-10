Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какие указания Зеленский дал чиновникам, отправившимся в США

«Зеркало недели»: делегация Киева в США попросит равного распределения взносов
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинская делегация, которая отправилась на переговоры с США по соглашению о недрах, имеет директивы от президента Украины Владимира Зеленского, среди которых — равное распределение взносов и создание рабочих мест для украинцев. Об этом пишет украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники.

«Переговорная группа имеет директивы от Зеленского, очерченные на закрытом совещании: равное распределение взносов, привлечение американских технологий добычи, создание не только возможностей для заработка американских компаний, но и рабочих мест для украинцев», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что делегацию возглавляет замминистра экономики Украины Тарас Качка, его сопровождали замминистра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмила Сугак и заместитель министра энергетики Николай Колесник.

9 апреля Кабинет министров Украины сообщил о выделении из резервного фонда 113 млн гривен на консультационные услуги для подготовки соглашения по недрам с США. Министерство финансов страны должно до 15 апреля привлечь консультантов, которые помогут Киеву подготовить позицию по сделке.

До этого депутат Верховной рады Богдан Кицак заявил, что Украина не согласилась подписать новый проект соглашения по полезным ископаемым, предложенный США. Украинский парламентарий подчеркнул, что Киев не может принять условия, которые выдвинули Соединенные Штаты, так как это фактически будет означать потерю экономического и государственного суверенитета страны.

В свою очередь, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что у украинской стороны есть свои «красные линии» по ресурсному соглашению Киева с Вашингтоном, речь идет о конституции страны, стремлении Украины в ЕС и международных обязательствах государства.

Ранее в Раде уличили Зеленского в желании «кинуть Трампа» в сделке по недрам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами