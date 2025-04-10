Стало известно, какие указания Зеленский дал чиновникам, отправившимся в США

Украинская делегация, которая отправилась на переговоры с США по соглашению о недрах, имеет директивы от президента Украины Владимира Зеленского, среди которых — равное распределение взносов и создание рабочих мест для украинцев. Об этом пишет украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники.

«Переговорная группа имеет директивы от Зеленского, очерченные на закрытом совещании: равное распределение взносов, привлечение американских технологий добычи, создание не только возможностей для заработка американских компаний, но и рабочих мест для украинцев», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что делегацию возглавляет замминистра экономики Украины Тарас Качка, его сопровождали замминистра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмила Сугак и заместитель министра энергетики Николай Колесник.

9 апреля Кабинет министров Украины сообщил о выделении из резервного фонда 113 млн гривен на консультационные услуги для подготовки соглашения по недрам с США. Министерство финансов страны должно до 15 апреля привлечь консультантов, которые помогут Киеву подготовить позицию по сделке.

До этого депутат Верховной рады Богдан Кицак заявил, что Украина не согласилась подписать новый проект соглашения по полезным ископаемым, предложенный США. Украинский парламентарий подчеркнул, что Киев не может принять условия, которые выдвинули Соединенные Штаты, так как это фактически будет означать потерю экономического и государственного суверенитета страны.

В свою очередь, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что у украинской стороны есть свои «красные линии» по ресурсному соглашению Киева с Вашингтоном, речь идет о конституции страны, стремлении Украины в ЕС и международных обязательствах государства.

Ранее в Раде уличили Зеленского в желании «кинуть Трампа» в сделке по недрам.