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На Украине рассказали, когда может наступить перемирие

Депутат Рады Костенко: перемирие возможно в мае
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Александр Кряжев/РИА Новости

Перемирие между Россией и Украиной возможно в мае. Об этом заявил депутат Верховной рады Роман Костенко, передает украинское издание «Страна».

«Многие прогнозируют, что в мае все-таки удастся договориться о каком-то прекращении огня. Я не исключаю, что может быть предложен или даже реализован некий план перемирия», — сказал депутат.

До этого журнал Responsible Statecraft писал, что раскол между США и Европой по вопросу о санкциях против России может сорвать мирные переговоры по Украине.

7 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поддержал идею прекращения огня на Украине, но перед этим надо получить ответы на некоторые вопросы, которые до сих пор «висят в воздухе».

Представитель Кремля отметил, что эти вопросы связаны с невозможностью контролировать украинскую сторону, а также целый ряд экстремистских и националистических подразделений. Также Россия ждет прояснений в вопросе о дальнейшей милитаризации Киева.

Ранее в Goldman Sachs оценили вероятность завершения конфликта на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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