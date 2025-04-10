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Эстонской православной церкви предложили статус викариата

Postimees: ЭАПЦ предложила Эстонской православной церкви подчиниться ей
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Александр Кряжев/РИА Новости

Эстонская апостольская православная церковь (ЭАПЦ) предложила Эстонской христианской православной церкви (ЭПХЦ) статус автономной единицы в качестве викариата «в случае разрыва связей» с Московским патриархатом. Об этом сообщило издание Postimees со ссылкой на заявление главы церкви митрополита Стефануса.

«Викариат означал бы отдельную церковную единицу, старейший епископ которой был бы подчинен митрополиту ЭАПЦ и через него поддерживал бы общение с всемирной православной церковью», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что подобный статус позволил бы ЭПХЦ сохранить все свои традиции, а также использование церковнославянского языка в богослужениях и самостоятельное ведение внутренней жизни.

Накануне сообщалось, что парламент Эстонии утвердил закон, требующий от ЭПХЦ разрыва связей с Русской православной церковью. В парламенте заявили, что действующая в Эстонии церковь не может руководствоваться в своей деятельности лицом или объединением, которые имеют значительное влияние и находятся в иностранном государстве, если они представляют угрозу безопасности.

Комментируя закон, бывший министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс рассказал, что в случае ликвидации Эстонской христианской православной церкви все ее имущество отойдет государству.

Ранее эстонские монахини обратились к президенту с просьбой.

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