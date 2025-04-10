Эстонские монахини обратились к президенту с просьбой

Монахини Пюхтицкого Успенского ставропигиального женского монастыря обратились с просьбой к президенту Эстонии Алару Карису наложить вето на принятый Рийгикогу (парламентом) закон о церквях и приходах, который был принят для борьбы с Эстонской православной христианской церковью (ЭПХЦ). Об этом сообщает ERR со ссылкой на слова настоятельницы монастыря игуменьи Филареты.

«Мы от всей души просим вас не провозглашать закон, который подрывает конституционные принципы и нарушает международные обязательства Эстонской Республики», — сказала монахиня.

Филарета добавила, что аргументы в поддержку закона неубедительны. Более того, подчеркнула монахиня, документ не вызывает доверия с точки зрения легитимности ни в светском, ни в церковном мире.

Также священнослужительница указала, что новый документ направлен против монахинь монастыря. По словам Филареты, изменение юрисдикции является внутренним делом церкви.

Филарета среди прочего также рассказала, что эстонские власти принуждают нарушить все канонические правила и в одностороннем порядке перейти под юрисдикцию Константинопольского патриархата. Подобными действиями они вмешиваются в «чувствительную сферу межцерковных отношений», не проведя при этом анализ возможных рисков, резюмировала монахиня.

В конце марта портал ERR сообщал, что суд разрешил Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) сменить название. В январе этого года ЭПЦ МП решила изменить название на Эстонскую православную церковь. Однако в регистрации было отказано. Это название сочли вводящим в заблуждение, так как данная церковь не охватывает всех православных в Эстонии.

Накануне сообщалось, что парламент Эстонии утвердил закон, требующий от ЭПХЦ разрыва связей с Русской православной церковью. Заявлялось, что действующая в Эстонии церковь не может руководствоваться в своей деятельности лицом или объединением, которые имеют значительное влияние и находятся в иностранном государстве, если они представляют угрозу безопасности.

Ранее эстонские власти решили объяснить новый закон о церквях через PR-бюро.