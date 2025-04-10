В США планируют начать останавливать финансирование городов, защищающих мигрантов

Американские власти работают над документом, который позволит останавливать финансирование любого города страны за защиту незаконных мигрантов. Об этом президент США Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social.

По его словам, власти «городов-убежищ» защищают преступников, а не жертв. Они позорят США и высмеиваются во всем мире, добавил он.

«Работаем над документами, чтобы остановить все федеральное финансирование для любого города или штата, которые позволяют этим смертельным ловушкам существовать», — написал политик.

В январе Трамп подписал указ, который ограничивает получение американского гражданства по праву рождения. Вскоре этот документ оспорили 22 штата, возглавляемые демократами, а также округ Колумбия и город Сан-Франциско.

Если указ американского лидера останется в силе, он впервые лишит права на гражданство более 150 тысяч детей, ежегодно рождающихся в Соединенных Штатах, предупреждала генеральный прокурор Массачусетса Андреа Джой Кэмпбелл.

Позднее федеральный судья в Сиэтле заблокировал указ на время судебных разбирательств.

Ранее Трамп представил дизайн «золотой карты» для получения гражданства.