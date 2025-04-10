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В США планируют начать останавливать финансирование городов, защищающих мигрантов

Трамп: готовится документ об отмене финансирования городов, защищающих мигрантов
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Jose Luis Gonzalez/Reuters

Американские власти работают над документом, который позволит останавливать финансирование любого города страны за защиту незаконных мигрантов. Об этом президент США Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social.

По его словам, власти «городов-убежищ» защищают преступников, а не жертв. Они позорят США и высмеиваются во всем мире, добавил он.

«Работаем над документами, чтобы остановить все федеральное финансирование для любого города или штата, которые позволяют этим смертельным ловушкам существовать», — написал политик.

В январе Трамп подписал указ, который ограничивает получение американского гражданства по праву рождения. Вскоре этот документ оспорили 22 штата, возглавляемые демократами, а также округ Колумбия и город Сан-Франциско.

Если указ американского лидера останется в силе, он впервые лишит права на гражданство более 150 тысяч детей, ежегодно рождающихся в Соединенных Штатах, предупреждала генеральный прокурор Массачусетса Андреа Джой Кэмпбелл.

Позднее федеральный судья в Сиэтле заблокировал указ на время судебных разбирательств.

Ранее Трамп представил дизайн «золотой карты» для получения гражданства.

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