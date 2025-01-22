Указ Трампа об ограничении выдачи гражданства оспорили свыше 20 штатов

Указ президента США Дональда Трампа, ограничивающий предоставление американского гражданства по праву рождения, уже оспорили 22 штата. Об этом пишет Reuters.

«22 штата, возглавляемые демократами, а также округ Колумбия и город Сан-Франциско подали судебные иски», — отмечает агентство.

Если указ Трампа останется в силе, он впервые лишит права на гражданство более 150 тысяч детей, ежегодно рождающихся в Соединенных Штатах, заявила генеральный прокурор Массачусетса Андреа Джой Кэмпбелл.

«Президент Трамп не имеет полномочий лишать людей конституционных прав», — подчеркнула она.

Незадолго до этого газета The Washington Post писала, что соответствующие иски подали 18 штатов. Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс назвала указ Трампа не только неконституционным, но и крайне опасным.

21 января Трамп подписал указ, который ограничивает получение гражданства по праву рождения. Он заявил, что США — «единственная страна в мире», где действуют такие правила. Указ также запрещает федеральным агентствам выдавать документы, обычно предоставляемые гражданам США.

Ранее в США начали отлов нелегальных мигрантов для депортации.