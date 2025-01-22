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Указ Трампа об ограничении выдачи гражданства оспорили свыше 20 штатов

Reuters: указ Трампа об ограничении выдачи гражданства оспорили 22 штата
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Mike Segar/Reuters

Указ президента США Дональда Трампа, ограничивающий предоставление американского гражданства по праву рождения, уже оспорили 22 штата. Об этом пишет Reuters.

«22 штата, возглавляемые демократами, а также округ Колумбия и город Сан-Франциско подали судебные иски», — отмечает агентство.

Если указ Трампа останется в силе, он впервые лишит права на гражданство более 150 тысяч детей, ежегодно рождающихся в Соединенных Штатах, заявила генеральный прокурор Массачусетса Андреа Джой Кэмпбелл.

«Президент Трамп не имеет полномочий лишать людей конституционных прав», — подчеркнула она.

Незадолго до этого газета The Washington Post писала, что соответствующие иски подали 18 штатов. Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс назвала указ Трампа не только неконституционным, но и крайне опасным.

21 января Трамп подписал указ, который ограничивает получение гражданства по праву рождения. Он заявил, что США — «единственная страна в мире», где действуют такие правила. Указ также запрещает федеральным агентствам выдавать документы, обычно предоставляемые гражданам США.

Ранее в США начали отлов нелегальных мигрантов для депортации.

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