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Суд приостановил действие указа Трампа об американском гражданстве

Суд заблокировал указ Трампа об отмене гражданства США по праву рождения
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Julia Demaree Nikhinson/AP

Федеральный судья в Сиэтле временно заблокировал новый указ президента Трампа, направленный на отмену предоставления гражданства по праву рождения. Об этом сообщает телеканал CBS.

Окружной судья США Джон Кофенауэр заявил во время слушания по оспариванию указа Трампа, что он «вопиюще неконституционен», и сказал, что удовлетворит ходатайство, поданное четырьмя штатами.

Как отмечает канал, решение суда будет действовать до тех пор, пока продолжаются судебные разбирательства. Он, по данным вещателя, является первым ударом по усилиям, предпринятым Трампом для подавления миграции.

По информации CBS, указ президента Трампа об отмене предоставления гражданства по праву рождения был подписан им сразу после своей инаугурации. В приказе предписывается федеральным агентствам прекратить выдачу документов, удостоверяющих гражданство, детям, рожденным на территории США от родителей, находящихся в стране нелегально или по временным визам.

Трамп заявил, что США — «единственная страна в мире», где действуют такие правила. Указ также запрещает федеральным агентствам выдавать документы, обычно предоставляемые гражданам США.

Ранее в США заявили, что канадцы боятся наплыва мигрантов из-за Трампа.

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