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Трамп ограничил получение американского гражданства по праву рождения

Трамп подписал указ, ограничивающий получение гражданства по праву рождения
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Jenny Kane/AP

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который ограничивает получение американского гражданства по праву рождения. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на информационную бюллетень.

По его словам, США — единственная страна в мире, где действовали подобные правила.

Указ запрещает федеральным агентствам выдавать определенные документы, которые обычно предоставляются гражданам США.

Распоряжение, которое распространяется на детей, родившихся по истечении 30 дней с момента принятия меры, будет применяться в случаях, когда родители находятся в США незаконно, а также в ситуациях, когда мать временно находится в стране, например, по визе, а отец не является американским гражданином.

Некоторые сторонники жесткой линии в вопросах миграции, отмечает CNN, считают, что дети нелегальных иммигрантов не подпадают под юрисдикцию США и не должны считаться гражданами в соответствии с конституцией.

Во время инаугурации, состоявшейся 20 января, Трамп заявил, что введет общенациональный режим ЧС из-за обстановки на границе с Мексикой и отправит туда войска, чтобы «остановить вторжение нелегальных мигрантов».

Ранее Трамп отменил десятки решений, принятых Байденом.

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